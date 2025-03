Basket femminile: Bonprix BFB non si ferma più

Kangaroos Moncalieri, in ritardo nella classifica del girone, non veniva a Biella rassegnata, anzi, fin dalle prime battute metteva in difficoltà le padrone di casa che apparivano piuttosto nervose. Il primo parziale era tutto torinese. Pronti, via, ed era subito 8 a 2 per le ospiti. La Bonprix BFB non riusciva a ricucire e chiudeva il primo quarto sotto 11 a 19. Il distacco veniva mantenuto quasi invariato per tutto il secondo periodo e al riposo lungo il tabellone segnava 29 a 24 per Moncalieri.