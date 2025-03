Basket femminile, Bonprix BFB supera la capolista e si porta al 2° posto

Dopo l'amara sconfitta con la tripla sulla sirena della squadra di Alba, la Bonprix BFB, tra le mura amiche, strapazza la capolista Pasta Rivalta, fino a quel momento imbattuta nella seconda fase. Sicuramente Pasta si è presentata con diverse assenze, ma prova delle lamiere non può essere messa in secondo piano, dimostrando buon giro palla e solidità difensiva.

Per metà gara le sue squadre si sono equilibrate, e già questo poteva essere motivo di orgoglio per coach Bertetti e per le sue ragazze. Ma dopo l'intervallo lungo, Biella ha aumentato le percentuali di realizzazione, ha eretto una saracinesca difensiva soprattutto con una prova solida di Elena Senesi. Il gap è andato ad ampliarsi, toccando in diverse occasioni il +20, prima del finale 73 a 54, giocato senza le senior ma con cinque ragazze dell'under 19 su parquet. Vittoria che vale altri due preziosi punti e che consolidano la posizione in vista dei finali scontri salvezza.

Venerdì prossimo, in casa, la Bfb ha la possibilità di mettere a segno un'altra vittoria, nella prima giornata di ritorno contro Kangaroos Moncalieri. Il fine settimana ha visto impegnate anche tre delle quattro giovanili Bfb. Il risultato finale sorride all'Under 17. Le ragazze di coach Giudici hanno superato 55 a 32 le pari età di Alba, dirette concorrenti alla corsa playoff per la Coppa Piemonte.

L'Under 13 non è riuscita a bissare il bel successo di otto giorni prima e usciva sconfitta dalla palestra di Chieri 53 a 39. Sfortunata infine la prova dell'Under 19 che martedì scorso, dopo aver dominato la gara per più di tre quarti, si arrendeva nel finale alla rimonta di Area Pro cedendo 46 a 43.