Basket femminile, due atlete BFB tra le eccellenze piemontesi

Ancora una soddisfazione per il settore giovanile del Basket Femminile Biellese. Gaia Ortolina e Kadijia Lakoitri, sono state selezionate dalla Federazione, Pallacanestro per partecipare a Rivalta al raduno del progetto Academy Italia, che coinvolge le migliori prospect 2011. Accompagnate dalla loro allenatrice Lela Merlo, hanno potuto misurarsi e condividere l'esperienza con le pari età provenienti dai quattro angoli del Piemonte.

"Per noi è l'ennesima soddisfazione - dicono dalla dirigenza - Siamo contenti per le ragazze che possono confrontarsi con le migliori coetanee piemontesi ed acquisire nuove competenze. Siamo contenti per la nostra coach Lela che praticamente ogni anno riesce a fare emergere giovani talenti. Siamo contenti per la nostra società che ancora una volta dimostra di saper valorizzare le ragazze. La Bfb è il posto ideale dove una ragazzina può imparare a giocare a basket, crescere in un ambiente sano e divertente e soprattutto portare a casa esperienze uniche. Con l'occasione ringraziamo Trivero Basket che, durante gli anni di minibasket, ha insegnato i primi rudimenti a Kadijia, mentre Gaia si è formata nel nostro vivaio".