Basket femminile, Bonprix BFB supera Venaria e sale in classifica

Doveva essere vittoria e vittoria è stata. Contro il fanalino di coda Venaria il pericolo era sottovalutare le avversarie e sprecare un'occasione per portare a casa ulteriori due punti. Alla fine i punti sono arrivati e il risultato finale di 69 a 41 evidenzia la differenza di valori in campo. Ma per i primi quindici minuti, una Bonprix BFB distratta ha permesso alle ospiti torinesi di rimanere in partita e restare in scia delle blu-arancio.

Nel primo quarto le innumerevoli palle perse dalle padrone di casa biellesi tenevano il risultato in equilibrio. La seconda frazione si apriva con le stesse caratteristiche e soltanto a metà tempo finalmente Biella prendeva il largo grazie ad un parziale di 11 a 0. Al riposo lungo il tabellone segnava 32 a 20. Nel terzo periodo si vedeva la migliore Bfb. Una difesa attenta, che concedeva solo 9 punti alle avversarie contro i 22 segnati, chiudeva di fatto il match.

Poca storia nell'ultimo quarto con le laniere in controllo e coach Bertetti che concedeva spazio alle più giovani spesso relegate in panchina. Con questa vittoria, in attesa di conoscere i risultati di un turno spezzettato sulla settimana, la Bonprix BFB sale al secondo posto in classifica. Il prossimo incontro sarà la trasferta del 1° marzo a Cornegliano d'Alba dove si scontrerà con Twin Towns, squadra di tutt'altro livello rispetto a Venaria e che darà indicazioni importanti sul proseguo della stagione laniera.

BONPRIX BFB - BASKET VENARIA: 69 - 41 (13-11/32-20/54-28).

Bfb: Riccini, Ceria, Habti 19, Senesi 2, Peretti 2, Guzzon 2, Trucano 16, Tombolato 22, Raga 4, Strobino, Rabbachin 2, Bonacci. All. Bertetti, ass.all. Riccini e Merlo.