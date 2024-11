Graglia, Open Day al monastero buddhista: una giornata di scoperta.

Domenica 17 novembre, il Monastero Mandala Samten Ling di Graglia Santuario ha aperto le sue porte a numerosi visitatori provenienti da Biella e dintorni. I partecipanti hanno potuto accedere ad uno dei più importanti centri buddhisti d’Italia fondato oltre 30 anni fa dal Lama Paljin Tulku Rinpoce.

Nel corso dell'anno vengo o svolti ritiri spirituali, corsi di meditazione e approfondimenti del buddhismo tibetano, oltre ad eventi di valenza culturale e sociale, con migliaia di partecipanti dall’Italia e dall’estero. Il Monastero è inoltre promotore di importanti iniziative per il dialogo interreligioso.

La mattina un Lama - in tibetano “insegnante” – ha guidato i presenti nella meditazione di base, accessibile anche ai principianti. In seguito si è svolta la Puja, cerimonia corale di preghiera dalle origini millenarie, in grado di generare energia positiva. I presenti l’hanno dedicata a beneficio delle persone care, in modo particolare degli ammalati e degli amici animali.

Al termine, complice la giornata di sole, i presenti hanno potuto ammirare il comprensorio del Monastero, che include una sala di meditazi0ne in stile tibetano, l’area sacra del Gompa, una foresteria e il tempio panoramico, immersi in un contesto naturale unico.

Nel pomeriggio si è svolto un incontro con la medicina tibetana condotto da un esperto, che ha introdotto ai principi e ai rimedi principali e risposto alle curiosità del pubblico.