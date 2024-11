Clamoroso al Pozzo-La Marmora, la Juventus Women impatta con il Sassuolo FOTO

Smaltite le fatiche di coppa, si fa per dire, l’appuntamento domenica a pranzo è per il campionato fin qui dominato dalla Juventus Women con un solo pareggio su nove partite giocate e con la vetta della classifica saldamente in possesso. Che la partita vada sui binari giusti lo percepisci quando Girelli, in mischia, scaraventa la palla sotto l’incrocio protetto da Solene Durand del Sassuolo dopo poco più di un minuto, ma si tratta di un fuoco di paglia. Con pazienza le emiliane non si disuniscono e inaspettatamente pareggiano con un pallonetto non voluto della Chmielinski che sorprende il portiere bianconero. Il Sassuolo ci crede e continua ad attaccare. All’intervallo il pareggio è un risultato giusto. Entra con furore nella ripresa la Juve che assedia le ospiti, arrivando al vantaggio con una sassata della Lehmann da fuori area, le bianconere ci credono e hanno diverse occasioni per chiudere il match, ma non concretizzano. Quando sembra tutto apparecchiato per la vittoria delle ragazze di Canzi il portiere Proulx la combina grossa: rinvia sui piedi della Chmielinski che da 30 metri mette un altro pallonetto e regala, nonostante il forcing finale un punto al Sassuolo. Un pareggio che non cambia la classifica delle juventine ma regala ossigeno per la classifica asfittica del Sassuolo