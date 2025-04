Biella, ecco l'indagine congiunturale di UIB. Barberis Canonico: “Dati in lieve miglioramento ma il momento è delicato”

L’indagine congiunturale realizzata da Unione Industriale Biellese rispetto alle previsioni degli imprenditori sul secondo trimestre 2025 rileva un lieve miglioramento delle aspettative, continuando il trend di ripresa dei primi mesi dell’anno.

Ecco il saldo fra pessimisti e ottimisti dei principali indicatori sulle previsioni degli imprenditori biellesi dell'industria manifatturiera e del terziario per il secondo trimestre 2025:

occupazione: -5,4% (era - 1,3% lo scorso trimestre),

produzione totale: 7,5% (era - 9,9%% lo scorso trimestre)

ordini: 3,4% (era a - 10,6%, lo scorso trimestre)

redditività: - 12,2% (era a - 14,6% lo scorso trimestre).

A commentare l’indagine è Paolo Barberis Canonico, presidente Uib: "I dati della nostra ultima indagine economica, pur mostrando un lieve miglioramento, non colgono ancora la rapidità e l’intensità dei cambiamenti geopolitici in atto. Il quadro complesso altamente variabile del commercio estero, determinato della mutevole situazione dei dazi, rischia di avere un impatto dirompente sull’economia globale. E' un momento delicato, in cui serve una valutazione puntuale e un'attenta negoziazione, in cui il ruolo dell'Europa sia centrale. E' urgente, dunque, una risposta europea unitaria, solida e ben ponderata nei confronti degli Stati Uniti. E serve un piano tempestivo, strutturato e incisivo a supporto della competitività delle nostre imprese."