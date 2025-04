Tetto di una casa avvolto dalle fiamme, paura a Occhieppo Inferiore FOTO e VIDEO

Tetto di una casa avvolto dalle fiamme, paura a Occhieppo Inferiore (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Attimi di preoccupazione a Occhieppo Inferiore, dove un incendio ha colpito in pieno il tetto di un'abitazione, interamente avvolto dalle fiamme. L'allarme è scattato poco prima delle 18.30 di oggi, 21 aprile, in via Aporti, nel centro del paese.

L'alta colonna di fumo nero si è intravista da più parti, specialmente a Biella. In campo almeno 5 mezzi dei Vigili del Fuoco, con tanto di autoscala, impegnati nelle operazioni di spegnimento. Molti cittadini stanno seguendo con apprensione la situazione in tempo reale.

Presenti anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale. Ignote al momento le cause del rogo. I danni sembrano molto ingenti.