CNA Biella, assemblea elettiva per i pensionati FOTO

Assemblea elettiva anche per CNA Pensionati Biella, una delle colonne portanti dell'Associazione. Mercoledì scorso 16 aprile, alle ore 16, il gruppo si è riunito nella sede di via Repubblica n. 56 per scegliere i rappresentanti che lo guideranno nei prossimi quattro anni.

Anche in questo caso si è registrato un passaggio di consegne: da Vilmer Pozza, Presidente uscente, a Cristina Carlevaro, neoeletta Presidente. Nel contesto assembleare, CNA Pensionati Biella ha presentato il “Patto 2025-2029”, documento programmatico che ha lo scopo di sviluppare azioni a tutela degli anziani rispetto al potere d'acquisto delle pensioni, ma anche supportandoli nel complicato approccio alla sanità pubblica e al godimento dei diritti sociali, puntando alla difesa dello stato sociale e del benessere collettivo. Importante anche l'aspetto legato alla socializzazione, che viene sostenuta con l'organizzazione di varie iniziative nel corso dell'anno e con un impegno attivo nella vita associativa.

Tra gli elementi qualificanti del “Patto”, l'assistenza necessaria alla predisposizione delle pratiche pensionistiche e ai rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali, oltre ai servizi del CAF – Centro di Assistenza Fiscale. Non a caso, il documento menziona esplicitamente il “nuovo invecchiamento”, ovvero un nuovo modello di vita per gli anziani, non più solo spettatori, ma soggetti attivi e propositivi all'interno di una società in continuo mutamento. Il Presidente di CNA Biella, Gionata Pirali, ha aperto i lavori ringraziando i presenti e i rappresentanti di CNA Pensionati Piemonte presenti in sala: Sergio Oggero, Coordinatore Regionale Pensionati e Renato Ciocchetti, Presidente Regionale CNA Pensionati Piemonte. Subito dopo, Pirali ha ringraziato Vilmer Pozza, Presidente uscente, «per aver lavorato fianco a fianco in questi anni di mandato e aver reso il gruppo propositivo e impegnato sul territorio, tanto da averne accresciuto la consistenza numerica».

Ringraziamenti a Vilmer Pozza anche da parte del Presidente regionale Ciocchetti, che ha sottolineato lo stretto rapporto di collaborazione a livello piemontese e nazionale, senza dimenticare il lavoro ancora da svolgere: «La strada da percorrere - ha ammonito - è difficile, e spesso, pur reclamando con la dovuta forza, si riescono a raccogliere solo briciole da una politica ancora troppo poco attenta alla categoria dei pensionati». Sergio Oggero ha elogiato e ringraziato tutta la struttura di Biella, in particolare la Direttrice Valentina Gusella, «per aver lavorato in questi anni con passione e dedizione, accettando di buon grado le iniziative legate al Fondo progetti associativi al quale il Piemonte partecipa unito, e unito riesce ad ottenere contributi sufficienti per lavorare sui territori».

Successivamente, ha preso la parola Vilmer Pozza che, commosso, ha salutato e ringraziato la sua Direzione, assicurando altrettanto impegno per il prossimo futuro. Valentina Gusella ha quindi dato seguito alla votazione che in modo unanime ha indicato la Neopresidente. La lettura del Patto 2025-2029 da parte di Cristina Carlevaro, appena eletta dall'Assemblea, ha concluso i lavori e aperto il momento conviviale dell'aperitivo. Ecco di seguito i nominativi dei membri che compongono il Direttivo di CNA Pensionati Biella: Cristina Carlevaro (Presidente), Vilmer Pozza (Vice), Giuseppe Monteleone, Anna Galuppi, Bruno Carta, Antonio D'Addetta, Manuela Ghirardelli e Adriano Turri.