Tamponamento tra due auto a Vigliano FOTO

Incidente stradale a Vigliano Biellese. È successo poco dopo le 17.30 di oggi, 21 aprile, in via Marconi, a pochi passi dal Municipio: stando alle prime informazioni raccolte, due auto sarebbero rimaste coinvolte in un tamponamento.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 per la prima assistenza ai conducenti, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e i Carabinieri per la raccolta dei rilievi. La strada è al momento chiusa alla viabilità e il traffico deviato verso altre direzioni fino alla completa rimozione dei mezzi.