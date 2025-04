Giornata del Made in Italy, Trucci (API Biella): "Eccellenza da tutelare, anche nelle tecnologie"

In occasione della Giornata del Made in Italy, Maurizio Trucci, presidente dell’Associazione Piccole Imprese della provincia di Biella, ribadisce con forza l’importanza di valorizzare e difendere un marchio che rappresenta un patrimonio nazionale.

"Il Made in Italy è da sempre sinonimo di qualità, creatività e competenza. Non riguarda solo la moda o il design, ma abbraccia anche settori ad alta tecnologia, come l’automotive, dove l’Italia continua a distinguersi per innovazione e know-how," afferma Trucci.

Un'eccellenza che va anche protetta. "È fondamentale tutelare il Made in Italy da ogni tentativo di imitazione, soprattutto nei confronti dei prodotti di importazione. Servono controlli concreti e verifiche dirette da parte degli enti preposti, non solo documentazione cartacea. Solo così possiamo garantire ai consumatori la vera origine e qualità del prodotto.

"Trucci ricorda infine il ruolo cruciale delle PMI italiane: "Sono loro il cuore del nostro sistema produttivo. Investire nel Made in Italy significa investire nel futuro del Paese."