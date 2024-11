Ippon 2, tre finali all’Open League

Dall’1 al 3 novembre si è svolta, a Follonica, la quarta tappa del circuito nazionale “Open League FIJLKAM”, gara di altissimo livello tecnico valevole per il Ranking Nazionale che definisce le future convocazioni ai Campionati Europei.

La gara, a cui erano presenti 1400 atleti di 263 società, ha avuto uno svolgimento regolare grazie all’impeccabile organizzazione e la Ippon 2 ha partecipato con 7 atleti che hanno dato il massimo e hanno conseguito ottimi risultati. Alessandro Demargherita ha conquistato l’argento nei SE -60 kg: con una entusiasmante gara si è aggiudicato la partecipazione alla finale dove si è fermato per decisione arbitrale, sulla parità, con un forte atleta lombardo.

Bronzo per Marta Buono negli U21, -68 kg: dopo aver battuto l’atleta al secondo posto del ranking, si è fermata in finale di poule sul 5/5 con la sua avversaria che aveva il vantaggio per aver messo a segno la prima tecnica. Nella finale per il terzo posto, Buono ha accelerato ottenendo il meritatissimo bronzo. Grande gara anche per Filippo Mosca negli JU – 76 kg: si è fermato al primo combattimento con il forte atleta campano che al termine ha vinto la gara, ma ripescato, ha superato i primi due combattimenti di recupero ed è approdato alla finale per il terzo posto contro il Campione d’Europa Ingenito Gennaro che si è meritato il bronzo. Cristian Spilinga, JU, -55 kg, ha disputato due combattimenti e si è classificato al nono posto. Gaia Condemi nella cat. JU, -53 Kg, Francesca Magliola, cat. CA, -47 e Lorenzo Marinone cat. CA, +70, hanno superato il primo combattimento e si sono fermati al secondo senza la possibilità di entrare in classifica.

Per la società laniera, oltre alla soddisfazione degli ottimi risultati raggiunti all’Open, si aggiunge la convocazione di Alessandro Demargherita nei SE a rappresentare il Piemonte ai prossimi Campionati Italiani per Regioni che si terranno ad Ostia questo fine settimana insieme all’Allenatore Thomas Taglioretti che farà parte dello Staff Tecnico.