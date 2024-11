Doppio furto nella giornata di ieri, 13 novembre, nella città di Biella. In entrambi i casi mani ignote sono penetrate in due distinte abitazioni e hanno rubato orologi e monili in oro. In un caso, si parlerebbe di un danno quantificato in circa 2mila euro. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito e la raccolta delle testimonianze dei proprietari.