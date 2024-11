È stata trasportata in ospedale la conducente che, per cause da accertare, è finita con la sua auto contro un mezzo in sosta. È successo nel primo pomeriggio di oggi, 14 novembre, a Biella.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Locale, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza alla donna. In seguito, è stata trasportata al Pronto Soccorso in codice verde.