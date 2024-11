“Meno di ieri, più di domani” a Biella un convegno sul decremento demografico.

Il 16 novembre 2024, presso l'Auditorium del Lanificio Maurizio Sella, si terrà un convegno dedicato a un tema rilevante per il nostro territorio: il decremento demografico e il suo impatto sulla vita sociale ed economica.

“Meno di ieri, più di domani” per sottolineare un trend che se non considerato, non avrà modo di invertire la rotta. Un’occasione di confronto e grazie alla presenza di relatori esperti, sarà possibile analizzare ed osservare i dati, per sviluppare e pianificare strategie utili all’inversione di marcia.

“Per stimolare una riflessione e individuare risposte concrete – dichiarano i rappresentanti – L’incontro sarà un’occasione per la condivisione l’interazione costruttiva per tutti i presenti”.