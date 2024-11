Storie di Piazza per cinema e teatro, a novembre i laboratori gratuiti FOTO

L’associazione Storie di Piazza APS ha organizzato due giornate di laboratori dedicati a teatro e cinema.

Gli incontri rappresentano un’opportunità unica per scoprire e approfondire queste arti sotto la guida di professionisti del settore. Gli appuntamenti si terranno sabato 16 novembre per il teatro e sabato 23 novembre per il cinema, a Biella, in quattro sessioni distinte.