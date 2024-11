A Cavaglià si ricordano i Caduti nella giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate FOTO

Anche a Cavaglià la comunità si è data appuntamento per la Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. La cerimonia ha avuto luogo questa mattina, 10 novembre, con la presenza di autorità comunali, partigiani e associazioni.

Alla deposizione delle corone d'alloro, in memoria dei Caduti, è seguito il corteo per le vie del paese con i saluti finali delle istituzioni. La manifestazione è stata accompagnata dalla Filarmonica di Cavaglià. Al termine, si è tenuta la Santa Messa in chiesa per ricordare il sacrificio di chi ha dato la vita in tutte le guerre.