Calcio, settima meraviglia per la Biellese: è prima a +4 dal Settimo. Pioggia di gol nei derby di Prima

Prosegue la marcia della Biellese che, davanti al proprio pubblico, strappa la settima vittoria su 9 incontri disputati in campionato. Al tappetto, con il punteggio di 2 a 0, il Baveno Stresa. Ora, i lanieri guidano il girone di Eccellenza, con 23 punti a favore, a +4 dal Settimo.

In Promozione, giornata da dimenticare per le squadre del nostro territorio: secco 3 a 0 ai danni di Ceversama e Città di Cossato, sconfitte sui campi esterni di Arona e Ivrea. A Novara, invece, la Fulgor Chiavazzese strappa un punto con l'Union. In Prima Categoria, pioggia di gol nei due derby di giornata: alla fine, esulta solo il Ponderano, che supera 3 a 2 le Torri Biellesi. 2 a 2, invece, l'altra stracittadina tra Valle Cervo Andorno e Valle Elvo. Successi interni anche per Gaglianico (3 a 2 con Livorno Bianzé) e Valdilana Biogliese (1 a 0 con Crescentinese).

In Seconda, solo Vigliano ottiene punti: col Bettole finisce 0 a 0. Lessona e La Cervo archiviano una giornata complicata e da dimenticare al più presto. Infine, in Terza, tre punti a favore di Futuro Giovani Vilianensis e Pollone mentre la Cossatese non va oltre il 2-2 con il Pertusio.