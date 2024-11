Biella 4 Racing, Letizia Lebole al Rally della Lanterna

È giunta l’ora della Finale Nazionale della Coppa Rally di Zona, quest’anno affidata alla 40^ edizione del Rally della Lanterna, dove, i qualificati delle varie Zone Italiane, cercheranno di aggiudicarsi il Titolo Nazionale della propria classe di appartenenza.

Al via non poteva mancare la navigatrice B4R Letizia Lebole, che assieme al suo pilota Fabio Racca, si sono aggiudicati la CRZ di zona 2 riservata alle vetture di classe Racing Start 2.0 Plus, a bordo della MG ZR 160 griffata Alma Racing, ottenendo così il pass per la Finale. Ad attenderli due intense giornate di competizione, caratterizzate da otto prove speciali, due nella giornata di sabato 9 novembre, e tre, da ripetersi, nella giornata di domenica 10, corrispondenti a 85,75 chilometri cronometrati, mentre i tratti di trasferimento saranno 257,96, per un totale di gara pari a 343,71 chilometri.

Epicentro della manifestazione la città di Genova, che ospiterà dalla partenza all’arrivo finale, passando per assistenze e riordini. “Rally della Lanterna, la mia prima finale di CRZ”, commenta Letizia Lebole, “con al via tanti iscritti, e con molta tensione, dato che l’ultima gara disputata non è proprio andata come volevamo. Qui potremo finalmente confrontarci con altri equipaggi che corrono nella nostra stessa classe, e questo ci fa molto piacere. Cercheremo di rimanere concentrati in un rally che sarà sicuramente impegnativo, provando a dare il massimo ma allo stesso tempo cercando di divertirci, con l’auspicio che il conto con la sfortuna sia già stato saldato al Rally delle Palme”.