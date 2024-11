Pallavolo, risultati di TeamVolley: “La prima divisione è inarrestabile” FOTO

Rimane prima a punteggio pieno la nostra formazione di Prima Divisione – targata Botalla – vincente anche a Novara.

PRIMA DIVISIONE

PRIMA DIVISIONE TST - 4a giornata

Palestra S.M. “Pajetta” di Novara

San Rocco Volley – BOTALLA TEAMVOLLEY 0-3

(7-25/8-25/12-25)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Masserano, Boggiani 2, Cavaliere 10, Scoleri 10, Sola 14, Cena 4, Gariazzo 2, Damo 4, Nazzi 4, Fontana 5, Paniccia, Piletta 5, Guzzo (L1), De Ruvo (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Coach Ivan TURCICH: «Giocavamo contro il fanalino di coda del girone e ne abbiamo approfittato per fare ruotare tutte le ragazze. Ci siamo dati un obiettivo di tempo per completare l’intera partita, hanno risposto tutte molto bene. Siamo soddisfatti – oltre che del risultato in sé – anche del percorso che stanno facendo tutte le giocatrici».

UNDER16

UNDER16 Girone E - 4a giornata

Palestra “Schiapparelli” di Occhieppo Inferiore (BI)

Occhieppese Pallavolo – DE MORI TEAMVOLLEY 0-3

(14-25/12-25/15-25)

Coach Ivan TURCICH: «Partita in totale controllo, gestita senza particolari affanni. Anche in questo caso siamo riusciti a far giocare tutte le ragazze a disposizione, esprimendo un buon gioco di squadra. Abbiamo voluto focalizzare l’attenzione soprattutto sulla comunicazione di squadra e sui movimenti in campo».

UNDER14

UNDER14 Girone D - 4a giornata

Palestra comunale di Crevacuore (BI)

Valsesia Team Volley 14 – ANGELICO TEAMVOLLEY 3-2

(19-25/25-21/25-22/19-25/15-8)

Coach Marco ALLORTO: «Seconda sconfitta consecutiva che – sebbene sia arrivata di misura – resta pur sempre una sconfitta. L’avversario era alla nostra portata ma purtroppo noi pecchiamo ancora molto su alcuni fondamentali, dove non riusciamo a trovare quella precisione necessaria per costruire un buon gioco. Ci dobbiamo mettere bene in testa che c’è ancora molto su cui lavorare».

UNDER13

UNDER13 Girone C - 4a giornata

Palestra CS “Buzzi” di Trino V.se (VC)

Buzzi Volley Trino – CONAD TEAMVOLLEY 1-3

(7-25/25-18/19-25/21-25)

Coach Alessia DIEGO: «Devo dire che questa volta abbiamo portato a casa la vittoria per pura fortuna. Siamo partite molto bene, limitando le avversarie in tutto e per tutto nel primo set. Abbiamo concesso a Trino sette punti, di cui tre effettivi e gli altri frutto di erroracci nostri. Nel secondo la testa era da un’altra parte e lo abbiamo perso. Negli ultimi due parziali abbiamo rischiato molto e li abbiamo strappati a fatica, una prestazione che non è ammissibile considerato come era iniziato il match. In settimana lavoreremo per mettere a punto le situazioni che non hanno funzionato».