Doppio furto nel comune di Cavaglià. In un caso, i ladri sono saliti fino al balcone per introdursi all'interno di un'abitazione.

È successo ieri, 5 novembre: dopo aver rovistato nella stanze, i malfattori avrebbero portato via 100 euro in contanti. In un'altra casa, invece, sarebbe stata forzata una recinzione ma nulla sarebbe stato asportato. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.