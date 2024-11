Dalla Valle d'Aosta alla Toscana, weekend di gare per il Gruppo Sportivo Favaro

Weekend più che soddisfacente per il neonato Gruppo Sportivo del Favaro. Gli atleti sono stati impegnati in diverse gare: tra questi ha spiccato Corrado Vallivero, giunto al traguardo nella 60 chilometri del Trail del Cinghiale, in Toscana, con un buon piazzamento.

Altri runners, invece, sono stati impegnati in Valle d'Aosta per il Vertikal Tube Villeneuve, con al seguito tanti supporters nel corso di gara.