Sordevolo, 17enne in ospedale con un trauma cranico dopo un incidente in moto

I Carabinieri nella giornata di ieri lunedì 4 novembre sono intervenuti a Sordevolo per un incidente tra un'auto e una moto tra via Pignocchi e via Vercellone.

Alla guida dei mezzi c'erano due ragazzi entrambi di Sordevolo, dell'auto un 18enne e della moto un 17enne.

Quest'ultimo ha avito la peggio ed è stato trasportato in ospedale a Ponderano con un trauma cranico.