Banda di ragazzini prende di mira un negozio di alimentari a Biella

Stanco del continuo disturbo che continua a dare nel suo negozio una banda di ragazzini, questa volta il titolare ha chiamato il 112 e ha spiegato quello che rappresenta solo l'ultimo episodio di altri che vanno ormai avanti da masi.

Nella giornata di ieri lunedì 4 novembre, un gruppetto di 4 ragazzini sono entrati in un alimentari in via Asmara chiedendo di andare in bagno. Al diniego del proprietario uno di loro avrebbe deliberatamente rotto una damigiana e si sarebbero allontanati.

Su questo e su altri episodi simili raccontati dal titolare, stanno indagando i Carabinieri ai Carabinieri. Sembra che i protagonisti di questi fatti siano tutti giovanissimi.