Il Borgosesia si prepara al derby con la Biellese

Domenica 3 novembre 2024 al Comunale si gioca Borgosesia-Biellese. Fischio d'inizio alle 14.30. «Torna questo derby dopo tantissimi anni - spiega mister Roberto Cretaz -. Sarà una partita affascinante per il pubblico. Per quanto ci riguarda la squadra sta lavorando ormai insieme da 90 giorni. Questa partita ci farà capire a che livello siamo. Andiamo a giocare contro la favorita. Speriamo di avere un bel seguito di pubblico per sostenere la nostra squadra".