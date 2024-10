New Generation taekwondo: successi ai campionati italiani.

Il week end del 26 e del 27 ottobre è stato un fine settimana molto importante per il taekwondo italiano, al Palamare di Caorle si sono disputati i Campionati Italiani Junior Cinture Rosse, il sabato, e i Campionati Italiani Senior/Master cinture Rosse e Nere la domenica, competizione in cui hanno gareggiato oltre 400 atleti provenienti da tutta Italia.

La New Generation Taekwondo ha partecipato al Campionato Junior Cinture Rosse con Elena Bozzo di Valdilana, classe 2009, atleta della Società dal 2018, nella categoria Junior da un anno, accompagnata dal Direttore Tecnico della Società Stefano Moi. In gioco, in questa trasferta, il diploma di campione italiano nelle cinture rosse.

Alla sua prima esperienza ai Campionati Italiani per Team, Elena è salita sul podio con un terzo posto assoluto nella sua categoria, Bronzo, un risultato che corona un interessante percorso di gare e anche di successi ottenuti negli ultimi due anni: il principale è il Bronzo guadagnato in Coppa Italia nel 2022 con la squadra regionale piemontese, evento nazionale che la vista partecipe anche a giugno 2024, oltre a diversi primi posti e podi in competizioni interregionali.

“Un Bronzo che poteva essere probabilmente un Argento e forse anche un Oro a guardare la preparazione, le qualità tecniche e la determinazione di Elena” commenta Stefano Moi "in effetti l’incontro in semifinale di Elena ha visto degli errori arbitrali che purtroppo hanno inciso sulla perdita del secondo round ma di là di questo si è fatta trovare pronta e determinata ad affrontare una gara estremamente difficile come il Campionato Italiano, con mesi di allenamento e sacrifici, cosa di cui siamo estremamente fieri, di cui deve essere estremamente fiera anche lei e che ci motiveranno ancora di più a migliorare e a partecipare ai prossimi Campionati Italiani ancora più preparati”.