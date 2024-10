TeamVolley, arriva l'Igor Trecate in casa

Il Bonprix TeamVolley cercherà di difendere l’inviolabilità del campo casalingo in Serie B2 nazionale. Sabato alle 20.30 si torna a giocare al Palasport di Lessona. Avversario: la giovane Igor Volley Trecate, formazione “serbatoio” dell’Agil Novara in Serie A1. Ultime a zero punti con tre sconfitte e un solo set vinto, le rivali di turno forse non saranno le varie Bonifacio, Bosio e Ishikawa, ma guai a sottovalutarle.

Il commento del vice allenatore Paolo Salussolia: «Sembra una partita semplice, ma non lo è. Affrontiamo una squadra ancora a secco di punti, dopo le sconfitte contro Chieri, Cus Pavia e la corazzata Vigevano: sarebbe opportuno non smuovessero la classifica ancora per una settimana. Battute a parte, è la solita Under18, seconda squadra Igor: stanno impostando come da tradizione un gioco molto arioso, volto a sfruttare il più possibile la rete cercando di colpire i punti deboli delle avversarie. Le qualità fisiche e il potenziale offensivo non difettano di certo, sebbene in questo momento patiscano nell’organizzazione della fase di sviluppo-azione, oltre ad un bagher un po’ “ballerino”. La mancanza di esperienza è ampiamente compensata da esuberanza ed entusiasmo: non sai mai quando possano fare il “botto”. Dovremo mantenere la solidità in muro-difesa che ci ha sostenuto per lunghi tratti ad Alessandria, riducendo al minimo quegli evitabilissimi errori gratuiti che condizionano umore, inerzia e parziali. Serve equilibrio tra efficacia ed errori in battuta. Sul campo di casa, è un obiettivo alla portata».

Aggiunge la centrale Giulia Bonini: «Parto dal match di Alessandria, che ci ha di nuovo lasciato dell’amaro in bocca. Una gara di alto livello in cui siamo state competitive, ma c’è mancato ancora quel qualcosa su cui stiamo cercando di lavorare negli allenamenti. Arriviamo alla partita con Trecate cariche e “arrabbiate”, giochiamo in casa e vogliamo prenderci i tre punti. Igor è molto giovane, non le sottovalutiamo perché si sa che a quell’età riescono a esaltarsi con poco e cambiare l’inerzia del momento dal nulla. Dovremo stare attente e ridurre gli errori al minimo, per giocare come sappiamo, divertendoci e consolidando anche il gruppo-squadra, una delle nostre forze. Abbiamo bisogno di altri punti e abbiamo già fatto troppi regali nelle due trasferte di Moncalieri e Alessandria».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

SERIE B2

Sabato 2/11, ore 20.30. Palasport di Lessona (BI)

BONPRIX TEAMVOLLEY – Igor Volley Trecate

PRIMA DIVISIONE

Domenica 3/11, ore 20. Palestra S.M. “Pajetta” di Novara

San Rocco Volley – BOTALLA TEAMVOLLEY

UNDER16

Domenica 3/11, ore 10. Palestra “Schiapparelli” di Occhieppo Inferiore (BI)

Occhieppese Volley – DE MORI TEAMVOLLEY

UNDER14

Sabato 2/11, ore 17. Palestra “Grassi” di Varallo Sesia (VC)

Valsesia Team Volley 14 – ANGELICO TEAMVOLLEY

UNDER13

Domenica 3/11, ore 14.30. Palestra CS “Buzzi” di Trino Vercellese (VC)

Buzzi Volley Trino – CONAD TEAMVOLLEY