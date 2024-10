A San Filippo Giulio de Consoli e Alessandro Tonietti in concerto

Dopo la serata molto partecipata dal pubblico e assai ben interpretata da Edoardo Tritto alla chitarra e da Lala Marelli, voce e violoncello, la rassegna “AD MAIOREM DEI GLORIAM” ritrova nella sua XXXVII la sua originaria vocazione organistica. La proposta musicale di giovedì 31 ottobre alle 21:00, presso la chiesa di San Filippo Neri, è sostenuta da un duo di giovani esecutori, molto promettenti e già affermati a livello nazionale per la straordinaria capacità interpretativa, Giulio de Consoli e Alessandro Tonietti, che eseguiranno musiche di J.S. Bach, D. Buxtehude, G. Merkel. I due artisti, entrambi virtuosi dell'organo classico, ma anche pregevoli esecutori su clavicembalo e pianoforte, sono frutti pregiati del laboratorio musicale del Conservatorio “Cantelli” di Novara, con riferimenti autorevoli di perfezionamento, tra cui Francesco Cera e Irene Veneziano.

La serata si propone come meditazione nell'occasione della Festa di tutti i Santi, per ricordare con la musica l'armoniosità del panorama spirituale che la Chiesa offre da secoli, attraverso la figura e la personalità di tanti fratelli che noi sappiamo viventi nella grande Comunione dei Santi. San Filippo amava indicare la vita dei beati e dei santi come strumento per contrastare certe distrazioni perverse del mondo, e organizzava la celebre “Visita alle 7 chiese” o momenti di concerto musicale nel tempo degli eccessi del carnevale romano. Oggi, la tradizione continua con il pregevole concerto d'organo… proprio in concomitanza della serata di Halloween.