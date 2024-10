Biella, è un successo il torneo di calcio a 5: Fai la differenza, Ferma la violenza

In prossimità della giornata dedicata alla lotta contro la violenza di genere che si celebrerà il mese prossimo, questa mattina si è svolto il primo evento di sensibilizzazione dedicato ai giovani il 'Torneo di calcio - Fai la differenza, ferma la violenza', organizzato nell’ambito dei progetti del piano strategico azione 2 della regione Piemonte.

L’iniziativa, nata per coinvolgere i giovani degli Istituti Superiori del territorio nel progetto di sensibilizzazione contro la violenza di genere, ha coinvolto tutti gli istituti che hanno creato alcune squadre di calcio miste che si sono sfidate, la squadra vincitrice a sua volta ha fronteggiato la squadra femminile del Cral Asl di Biella che da anni si adopera in tornei, anche a livello nazionale, per molte cause. Hanno vinto lo spareggio finale le ragazze del Cral Asl Biella per 2 a 1. All’evento hanno partecipato non solo i giocatori ma anche molti studenti per fare il tifo e per unirsi a questo momento di riflessione e di sensibilizzazione verso una tematica molto sentita.

L’assessore alle Pari opportunità del comune di Biella, Isabella Scaramuzzi, dichiara: “Le notizie che settimanalmente leggiamo sui giornali ci informano che il numero di queste violenze subìte dalle donne non stiano modificando la tendenza ed è proprio per questa ragione che non bisogna assolutamente abbassare la guardia ma dobbiamo partire da una sensibilizzazione puntuale e diffusa sui territori verso i giovani che rappresentano i protagonisti futuri del cambiamento in questo ambito. Un torneo di calcio con squadre miste ci è sembrato il giusto messaggio metaforico per far comprendere che in questa lotta dobbiamo combattere affianco, uomini e donne. Ringrazio tutti componenti del Tavolo Panchine rosse per l’impegno costante, in particolare Alessandra Musicò che si è prestata, come Associazione Underground, a far da braccio operativo dell’iniziativa ma anche e soprattutto Marta Cagna di CISSABO per aver appoggiato l’idea e resa concreta attraverso il finanziamento regionale. Un ringraziamento speciale a tutto il team di Asl Cral Biella, al Luigi Talamanca in rappresentanza dell’Ufficio Provinciale Scolastico e agli arbitri Federico Foglia e Emanuele Innocente dell’associazione Italiana Arbitri della Federazione Italiana Gioco Calcio.”.