Rally & Co, doppio impegno nel weekend per i piloti

Doppio appuntamento nel weekend per i piloti griffati Rally & Co. Si parte con la 5° Baja Vermentino terre di Gallura, gara valida per il campionato italiano cross country con partenza ed arrivo a Berchidda in provincia di Sassari dopo aver percorso 78 km suddivisi in 6 prove speciali; per la scuderia biellese al via Gianluca Morra e Stefano Tironi su Suzuki Vitara numero 314 mentre Alberto Gazzetta e Andrea Pizzato con il numero 318 saranno con la consueta Suzuki Jimny.

Nella 10° edizione del Rally 2 Laghi, che si disputa tra Lago Maggiore e Lago d'Orta, ai nastri di partenza in quel di Baveno Cristina Roccati e Mara Miretti seguiti da Maurizio Gabella navigato da La Vanessa, entrambi sulle Renault Clio Rally 5. Sei prove speciali con 57 km cronometrati il programma del rally cusiano.