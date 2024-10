Oropa, messa in sicurezza della pista di soccorso a servizio della funivia, aggiudicati i lavori

C'è una novità per Oropa. Molto probabilmente l'impianto ritornerà in funzione tra la fine del prossimo anno e l'inizio del 2026. La macchina sembra finalmente essersi è messa in moto per riattivare il servizio, fondamentale per il turismo di montagna” e il Comune ha provveduto ad affidare i lavori di messa in sicurezza della pista di soccorso a servizio della funivia.

Lo scorso 3 ottobre il Comune ha invitato tramite una piattaforma telematica tutti i soggetti che, avendo dichiarato il possesso dei requisiti richiesti, hanno risposto all’avviso di manifestazione d’interesse sulla piattaforma Sintel, il 15 intervenuta la scadenza di presentazione delle offerte, è stata nominata la relativa Commissione Giudicatrice che ha assegnato i lavori alla ditta di Sordevolo Ronchetta & C.

L'importo dei lavori è di circa 1.430.000,00 euro, finanziati nell’ambito del progetto “NEXT GENERATION EU – PNRR, MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 :Valle di Oropa, Interventi di messa in sicurezza idrogeologica pista a servizio della funivia”.