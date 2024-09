Funivia Oropa, pronti 6 milioni per i lavori: la prima corsa forse a inizio 2026

Nei giorni scorsi, tanti turisti si erano interrogati sul destino della Funivia di Oropa. La questione era stata sollevata dal nostro quotidiano, da sempre sensibile alle tematiche che riguardano il turismo e i beni che richiamano un sempre maggior numero di visitatori all'interno dei nostri confini.

Ora, dopo mesi di attesa, c'è finalmente una prima vera risposta: molto probabilmente l'impianto ritornerà in funzione tra la fine del prossimo anno e l'inizio del 2026. La conferma arriva dal sindaco di Biella Marzio Olivero che, per il prossimo 18 settembre, ha fissato un incontro con gli enti finanziatori dell'intervento: “C'è un cambio di passo, siamo entrati nella fase operativa. Ad oggi, non è possibile dare tempistiche precise ma la macchina si è messa in moto per riattivare il servizio, fondamentale per il turismo di montagna”.

Al momento, la giunta comunale ha stanziato oltre un milione e mezzo di fondi (provenienti dal Pnrr) per un primo lotto di lavori che riguardano la messa in sicurezza della pista di soccorso della funivia e la Busancano. Un primo intervento di tanti altri in programma che vedranno impiegati circa 6 milioni di euro (utili a ripristinare il servizio), stanziati rispettivamente da Comune, Regione e Provincia.

Ci sarà tempo per capire quali saranno le principali azioni di intervento ma il futuro attorno alla Funivia di Oropa sembra molto più roseo rispetto a qualche tempo prima. A beneficiarne, non soltanto chi viene da fuori ma l'intera comunità biellese (assieme al suo indotto).