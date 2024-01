Oropa: il 2024 porta l'avvio del lavori per fare ripartire la Funivia e la messa in sicurezza della pista di soccorso

Funivie di Oropa: il Comune di Biella ha assegnato la realizzazione dello studio di fattibilità tecnico economica ad Altevie, una società con sede nell'Aquila specializzata negli ambiti dell’ingegneria per la montagna, funiviaria ed ambientale, che opera in Italia e all’estero principalmente in ambito montano.

Dopo il terremoto del 2009 Altevie ha progettato e diretto i lavori revisione generale e di ammodernamento della Funivia del Gran Sasso d’Italia, e ora realizzerà lo studio di fattibilità per l'impianto biellese.

L'assessore comunale alla Montagna Barbara Greggio non nasconde il suo entusiasmo: "Possiamo dire che siamo in buone mani. Si tratta di una società di professionisti del settore che hanno lavorato in diversi impianti importanti".