Fondazione CRB: Sessione generale, erogati 234 mila euro a sostegno del territorio

Il progetto mira alla costituzione, promozione, preparazione e affiancamento di un gruppo di piemontesi con il Parkinson che parteciperanno al World Up Tour Jubilee. World Up Tour è un progetto nato per dare continuità all’eredità spirituale di “Enzo” Simone e prendere il suo testimone nella lotta contro le malattie di Parkinson e di Alzheimer attraverso l'attività del suo gruppo, "The Regulars", e l'attuale presenza di Neuro Wellness. Per attirare l’attenzione sulle malattie degenerative organizzano delle esperienze di Cammini a cui prendono parte sia persone che soffrono di queste malattie che persone che, in vario modo, ne sono entrate in contatto.

Per il 2025 hanno programmato una edizione del World Up Tour sul Cammino di Francesco. Verranno affrontate anche le difficoltà di un cammino di più giorni organizzando un pellegrinaggio sul Cammino di Oropa a giugno 2025.

Tra gli obiettivi del progetto vi è anche comunicare a un pubblico ampio sia la necessità delle cure riabilitative per il rallentamento della progressione delle malattie neuro degenerative, che la promozione di stili di vita sani, che il Biellese quale territorio per l'outdoor. Questo attirerà attenzione al territorio e lo renderà anche possibile luogo di residenza, stabile o temporanea, per chi cerca luoghi riabilitativi.

"Il Biellese, per le sue varietà di percorsi e di sentieri che vanno dalla pianura alla montagna, si presta ad essere un'ottima palestra per chi vuole, attraverso il movimento, migliorare il proprio stato di salute. Questo è vero per tutti ma in particolare per coloro i quali hanno incontrato sul proprio cammino di vita una malattia degenerativa come il Parkinson. E' un cattivo compagno che, a un certo punto, sta sempre con te e non se ne vuole andare via. Non si sa bene da dove arrivi, non si può cacciare, ma si sa che l'esercizio fisico e il movimento ne rallenta la progressione. Siamo grati alla Fondazione di offrirci, attraverso il suo sostegno, questa opportunità di cura, di promozione del territorio e, allo stesso tempo, di solidarietà. Per noi è importante che questo percorso sia fatto insieme; chi incontra questa malattia non si deve trovare da solo e vogliamo fargli sapere che può contenerne gli effetti. Senza timori e... Senza tremori!” dichiara il referente di progetto Ettore Macchieraldo.





Associazione per l'Ecomuseo Valle Elvo e Serra Odv - progetto Biellese da scoprire 2024

Sono stati stanziati € 7.500 a favore dell’Associazione per l'Ecomuseo Valle Elvo e Serra Odv per il Progetto Biellese da scoprire 2024 che intreccia e potenzia reciprocamente le azioni della Rete Museale Biellese (RMB) e della comunità Slow Food Travel Montagne Biellesi (SFT), entrambe gestite dall'Ecomuseo, mettendo al centro il cibo e le produzioni locali e proponendo esperienze di viaggio coerenti con la filosofia Slow Food. Le realtà produttive, ristorative e ricettive che aderiscono a SFT ne sottoscrivono le linee guida in cui sono definiti i principi generali di Slow Food e le indicazioni specifiche per ogni filiera e categoria. Le realtà, che così rappresentano le eccellenze del “buono, pulito e giusto” locali, collaborano con i siti culturali della RMB nella costruzione di una comunità fortemente ancorata al territorio, per la crescita di un turismo sostenibile, che accompagni il visitatore alla scoperta dei cibi, delle persone che li producono e dei luoghi distintivi dei paesaggi biellesi.

Il progetto ha come scopo il recupero e la valorizzazione, anche turistica, dell’agricoltura, dei paesaggi, della cucina tradizionale e dei siti di interesse culturale del Biellese, per uno sviluppo coerente del territorio e a beneficio dei suoi abitanti.

Tra le attività previste la partecipazione a "Terra Madre 2024" nello spazio dedicato ai progetti Slow Food Travel, la realizzazione di un evento corale, nell’ambito di Biella Città Arcipelago su cibo e agricoltura biellesi, la creazione di 5 itinerari - Valle Elvo e Serra, Valle Cervo e Biella, Valli Sessera e Strona, Candelo e Baraggia, Terre dei vini (Biellese orientale e Serra) che coinvolgano produttori, ristoratori, b&b e siti RMB, da promuovere anche tramite sito di Slow Food Travel Italia, la realizzazione di un video “Biellese da scoprire” e molte altre.

“Grazie al contributo della Fondazione CRB nel 2025 potremo realizzare un video promozionale delle realtà (60 nel 2024) che fanno parte della Comunità Slow Food Travel Montagne Biellesi e, ovviamente, portare avanti quello che ormai è diventato il nostro modo di inaugurare la nuova stagione: "Il Biellese in un Piatto"!” dichiara Nazarena Lanza, coordinatrice di BIELLESE DA SCOPRIRE - Slow Food Travel Montagne Biellesi.









Questo l’elenco complessivo dei contributi erogati:

Sessione Generale – Seconda scadenza

(TOTALE € 234.000,00)

SETTORI RILEVANTI € 234.000,00

Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola € 80.500,00

€ 7.500,00 Cooperativa Sociale Domus Laetitiae Onlus – Sagliano Micca (BI), per il progetto Radici in movimento;

€ 7.500,00 Comune di Mongrando – Mongrando (BI); per il progetto Non è mai solo un gioco! 2.0;

€ 7.500,00 Big Picture Learning Italia – Biella, per il progetto NE(E)TWORK: tra orientamento e futuri possibili;

€ 7.500,00 Lions Club Biella Bugella Civitas - Biella, per il progetto Amedeo Avogadro. Conoscere il passato per vivere le sfide del futuro - seconda edizione;

€ 6.500,00 Comune Valdilana – Valdilana (BI), per il progetto Partecipiamo Insieme!;

€ 5.500,00 Tessiture Sonore Aps - Biella, per il progetto Piccoli Tessitori di Suoni 2024-25;

€ 5.500,00 VIVO - Vivo In Valle Oropa -Biella, per il progetto Intrecci (rete a sostegno);

€ 5.500,00 Comune di Zumaglia – Zumaglia (BI), per il progetto LudoVilla – Spazio di Crescita e Creatività;

€ 5.000,00 Soc. Coop. Soc. Oltreilgiardino Onlus – Valdilana (BI), per il progetto Yoga al nido;

€ 5.000,00 Associazione Pacefuturo Odv – Pettinengo (BI), per il progetto Lino in blu. Esperienze comunitarie di agricoltura sostenibile tra textile e interior design;

€ 4.000,00 Genitori & Giovani di Pralungo – Pralungo (BI), per il progetto La giostra della creatività 4a Edizione;

€ 4.000,00 A.S.A. Associazione Scuola Aperta Odv - Biella, per il progetto Tessere Storie;

€ 3.500,00 Associazione Genitori "Il Bruco" Onlus – Ronco Biellese (BI), per il progetto L'arte a scuola;

€ 3.000,00 Associazione di Promozione Sociale Groove – Vigliano Biellese, per il progetto Per.Formazione.doc - Percorso di formazione per insegnanti attraverso la musica e il teatro;

€ 2.500,00 Orizzonti Creativi Aps Ets – Biella, per il progetto Orizzonti di arti sonore e d'assieme;

€ 500,00 Comune di Benna – Benna (BI), per il progetto A scuola con Cloud;

Arte, attività e beni culturali € 56.500,00

€ 7.500,00 Associazione ricerca e spettacolo Teatrando - Biella, per il progetto Dall’alta montagna di Oropa. Guglielmo Marconi e il Biellese – Il tour;

€ 7.500,00 Sotterranea Aps -Biella, per il progetto Meridiane - Indagini sulla sostenibilità progettuale e culturale nelle aree interne;

€ 7.500,00 Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia – Varallo (VC), per il progetto E per la forza di una parola io ricomincio la mia vita: libertà;

€ 7.500,00 Fondazione Accademia Perosi Ets - Biella, per il sostegno ai corsi di perfezionamento musicale. attività: master class, corsi brevi, corsi annuali, corsi pluriennali - rivolti a laureati dei Conservatori italiani ed esteri;

€ 5.000,00 Circolo culturale sardo Su Nuraghe - Biella, per l’attività ordinaria 2024 nell'anno europeo delle radici: Sardi nel Biellese tra cultura e identità;

€ 5.000,00 Associazione Facimus Famiglie Vigliano – Vigliano Biellese (BI), per il progetto L'arte per tutti, tutti per l'arte;

€ 5.000,00 Pericle – Cossato (BI), per il progetto Memoria e futuro: resistenza e diritti;

€ 5.000,00 Comune di Occhieppo Inferiore – Occhieppo Inferiore (BI), per il progetto I.Schiap_DOcc;

€ 4.500,00 Associazione culturale Arcipelago Patatrac - Biella, per il progetto Io do. Ieri, oggi, domani - Nona Edizione;

€ 2.000,00 Comune di Magnano – Magnano (BI), per il progetto Libri nel bosco.

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa € 25.000,00

€ 10.000,00 Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti - Ets/Aps -Biella, per il progetto A me gli occhi a.s. 2024/2025;

€ 7.500,00 Associazione il movimento lento Aps – Milano (MI), per il progetto Senza tremori verso il World Up Tour Jubilee;

€ 7.500,00 A.P.D. Pietro Micca -Biella, per il progetto Nastro rosa.

Volontariato, filantropia e beneficenza € 44.500,00

€ 7.500,00 Comune di Vigliano Biellese – Vigliano Biellese (BI), per il progetto NonnoBus;

€ 7.500,00 Mafalda – VocidiDONNE -Biella, per il progetto Violenzastop! - perché non sia il 25 novembre ogni mese - educare al rispetto della persona nella sua unicità e differenza, per prevenire ogni forma di violenza contro le donne e di discriminazione;

€ 5.000,00 Associazione Rete Dafne Onlus – Torino, per il sostegno della rete Dafne Biella - accoglienza, ascolto, sostegno alle vittime di reato - anno 2024/2025;

€ 5.000,00 Associazione culturale artistica Mambo forrò - Biella, per il progetto Danza con il tum-amore;

€ 5.000,00 Comune di Cavaglià – Cavaglià (BI) , per il progetto BiViVo (Biellese Vicino e Volontario);

€ 4.500,00 Sportivamente Scs - Biella, per il progetto Onda inclusiva: progetti di accessibilità in piscina;

€ 4.000,00 Con Tatto Odv – Occhieppo Superiore (BI), per il progetto Solleva la Spesa - A "Contatto" con i fragili;

€ 3.000,00 Anzitutto - Biella, per il progetto Parliamo di morte per celebrare la vita;

€ 3.000,00 Parrocchia di San Giuseppe - Biella, per il progetto Together;

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale € 27.500,00

€ 7.500,00 Associazione sportiva dilettantistica Amici Mtb Lessona – Lessona (BI), per il progetto Percorsi DiVini... tra Terre da Vini - fase conclusiva;

€ 7.500,00 Cooperativa sociale Raggio Verde Onlus - Vigliano Biellese (BI), per il progetto Intreccio Bottega equo - sociale – solidale;

€ 7.500,00 Associazione per l'Ecomuseo Valle Elvo e Serra Odv – Sordevolo (BI), per il progetto Biellese da scoprire 2024;

€ 5.000,00 Associazione di promozione sociale Italia che Cambia – Roma, per il progetto Nuovi spazi di comunità per il Biellese.