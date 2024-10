Nella giornata di ieri 22 ottobre i Carabinieri sono intervenuti a Cavaglià per un incidente autonomo.

Non si conoscono ancora le cause, ma un 75enne mentre era al volante della sua auto è finito contro un lampione al centro della carreggiata. Fortunatamente comunque non è rimasto ferito.

Per il recupero del lampione è intervenuto il personale del Comune, mentre i Carabinieri si sono occupati dei rilievi di rito.