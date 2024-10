Ladri in azione nei comuni di Biella e Mottalciata. In entrambi gli episodi, i malviventi hanno colpito nel pomeriggio di ieri, 19 ottobre, passando da una finestra e messo a soqquadro i locali in cerca di preziosi.

In un caso hanno portato via alcuni monili in oro per un valore da quantificare. Le indagini sono affidate ai Carabinieri.