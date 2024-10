Incidente domestico nel comune di Cavaglià dove, stando alle prime ricostruzioni, una donna sarebbe precipitata dal balcone di casa. Nella caduta la 57enne avrebbe riportato gravi lesioni.

In breve tempo, è stata assistita dal personale del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Al momento, sarebbe ricoverata in rianimazione. Gli accertamenti sono affidati ai Carabinieri per delineare i contorni della vicenda.