Pallavolo, dopo Moncalieri esordio casalingo per il Bonprix TeamVolley con Lilliput

Dopo la proibitiva trasferta di Moncalieri della prima giornata, il Bonprix TeamVolley volta pagina e torna a calcare il campo di casa del Palasport di Lessona . Nel secondo turno del campionato nazionale di Serie B2 – in programma sabato alle 20.30 – le biancoblù ospiteranno la Lilliput Pallavolo di Settimo Torinese.

Il commento di coach Paolo SALUSSOLIA: «Esordio casalingo contro una squadra da prendere con le molle, per vari motivi. Sono una neopromossa, con tutta la carica che il ritorno in una categoria nazionale (Lilliput è stata anche in A2 in anni nemmeno così lontani) può portare. A questo entusiasmo aggiungono quello della vittoria nella prima giornata, dove hanno battuto il CUS Pavia mettendo subito da parte tre punti importanti. Troveremo alcune individualità di spicco come Rolle e Olivero, innestate in un valido gruppo che si è consolidato negli anni, trainato da un'altra big come Cortelazzo. Una squadra con un'idea di gioco ben precisa e che vorrà sicuramente proseguire la striscia positiva. Noi siamo reduci da una gara “double face”, dove abbiamo mostrato lunghi tratti di buon livello vanificati poi da imprecisioni che si sono rivelate fatali e che hanno determinato un punteggio molto più severo di quel che sarebbe potuto essere. La voglia di rivalsa ovviamente c'è, l'idea di correggere gli errori e spostare in là il limite c'è sempre stata. Dovremo mantenere lucidità tenendo sotto controllo il ritmo, che ci fa sempre faticare quando scende. Starà a noi mantenerlo, dando continuità alla battuta (cosa che a Moncalieri è mancata) e gestendo con precisione le situazioni semplici che si presenteranno».

Aggiunge il palleggio Marta CAIMI: «Veniamo da una sconfitta che ci ha fatto male, ma che allo stesso tempo ci ha rese ancora più consapevoli di essere una squadra di livello che - se gioca al meglio delle sue potenzialità - può portare a casa tante soddisfazioni. L’obiettivo di questa settimana è quello di lavorare sulla parte tecnica individuale, così da “limare” quegli errori di troppo che ci hanno penalizzato soprattutto nelle fasi più calde della partita. Sabato ci aspetta un match a mio avviso delicato, perché Lilliput è una buona squadra. Nell’amichevole disputata in casa durante il periodo di preparazione atletica, ha saputo metterci in difficoltà: per questo motivo dovremo essere brave noi ad imporre il gioco sull’avversario, come abbiamo dimostrato di essere in grado di fare. Abbiamo bisogno, come sempre, del supporto dei nostri tifosi, per cui vi aspettiamo numerosi al palazzetto!».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

SERIE B2

Sabato 19/10, ore 20.30. Palasport di Lessona (BI)

BONPRIX TEAMVOLLEY – Lilliput Pallavolo

PRIMA DIVISIONE TST

Venerdì 18/10, ore 21. Palestra comunale di Tollegno (BI)

Gs Tollegno – BOTALLA TEAMVOLLEY

UNDER18

Domenica 20/10, ore 18. Palasport di Lessona (BI)

GENERALI TEAMVOLLEY – L’Antica Farinata Pallavolo Ovada

UNDER16

Domenica 20/10, ore 10.30. Palestra “Bertinetti” di Vercelli

AZ Disinfestazioni S2M Volley – DE MORI TEAMVOLLEY

UNDER14

Sabato 19/10, ore 11. Palestra I.C. “Innocenzo IX” di Baceno (VB)

2Mila8Volley Domodossola – ANGELICO TEAMVOLLEY

UNDER13

Sabato 19/10, ore 15. Palasport di Lessona (BI)

CONAD TEAMVOLLEY – Virtus Biella