Biella Corse impegnati a Santo Stefano Belbo: un fine settimana impegnativo.

Trofeo delle Merende

Domenica 6 ottobre, sulle colline tutt'attorno Santo Stefano Belbo, si è corsa la quattordicesima edizione del Trofeo delle Merende, ultima prova del Trofeo Rally di Zona 1 prima della finale di Genova. In gara anche tre equipaggi Biella Corse più tre navigatori a fianco di piloti di altra scuderia.

Il miglior risultato è stato ottenuto da Giacomo Gianluca Bizzini e Ilvo Rosso, su Citroen Saxo VTS (gruppo RC5N, classe N2), che hanno chiuso un rally complesso settimi di classe, diciottesimi di gruppo e al 58° posto assoluto. "Si è trattato di una gara molto impegnativa" hanno commentato al termine "iniziata con una prova annullata e una seconda in cui, a causa dell'arrivo della pioggia e delle nostre gomme inadatte, ci siamo giocati tutti i "jolly" che avevamo. Però arrivare in fondo e vedere quel podio è stata davvero una gran soddisfazione!"

Subito dietro Bizzini-Rosso si è piazzato un altro equipaggio Biella Corse, Sandro Quinto e Demis Martinod, in gara con una Peugeot 106 Rallye (gruppo RC5N, classe A5). Hanno chiuso secondi di classe, diciannovesimi di gruppo e al 59° posto assoluto.

Il terzo equipaggio Biella Corse al via era composto da Cristian Tibarsi e Francesco Ghione, che questo rally l’hanno fatto su di una Citroen Saxo VTS (gruppo RC5N, classe N2). Hanno chiuso al 12° posto di classe, al 30° di gruppo e al 77° posto assoluto.

Per quanto riguarda i navigatori, il miglior risultato è stato ottenuto da Luca Pieri, che era in gara con il pilota Massimo Marasso su di una Skoda Fabia Evo RS (gruppo RC2N, classe R5 Rally2). Si sono piazzati al sesto posto assoluto, di gruppo e di classe.

Bella gara per Elena Giovenale, che al "Merende" era al via con il pilota Carmelo Vacchetto su di una Peugeot 208 GT Line (gruppo RC4N, classe Rally 4). Hanno concluso primi di classe, secondi di gruppo e sedicesimi assoluti. "Possiamo dire di averne viste e fatte di ogni" ha commentato la navigatrice al termine; "non era per niente facile (ma proprio per niente!) però il primo posto di classe e un bel 16º posto assoluto ce li siamo portati a casa. Grazie Carmelo é stata una gara battagliata ma strabella!".

Infine Veronica Gaioni, che ha affiancato Daniele Ferron su di una Peugeot 106 S16 (gruppo RC5N, classe N2). Hanno terminato la gara secondi di classe, quinti di gruppo e al 38° posto assoluto. "Oggi arrivare era già una vittoria con quelle strade" ha commentato Veronica al termine "e noi siamo arrivati secondi in una "folta" classe N2. Ferron junior è stato bravissimo, ha fatto numeri anche con il piccolo 106, come se guidasse il Kadett!".

Ed ecco le gare del prossimo fine settimana

Trofeo ACI Como

Il navigatore Biella Corse Luca Pieri sarà al via anche del 43° Trofeo Villa d'Este ACI Como, in programma questo fine settimana con partenza sabato da Erba (Como) e arrivo a Como domenica a fine pomeriggio. Navigherà il pilota Luigi Bianchi sulla Volkswagen Polo GTI (gruppo RC2N, classe R5/Rally2) numero 23.

La gara è articolata su di un totale di otto prove speciali, quattro sabato e quattro domenica. In totale i concorrenti percorreranno 375,06 chilometri, di cui 93,80 in prova speciale

Rallylegend

C'è anche un navigatore Biella Corse al via del 22° Rallylegend, in programma questo fine settimana (dal 10 al 13 ottobre) nella Repubblica di San Marino. E' il biellese Enrico Gatto, che in questa occasione affiancherà il pilota Jason Bosotti sulla sua Fiat 131 Abarth (anno 1979, classe H3) numero 77.

Il "clou" dell'evento sarà nelle giornate di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 ottobre. Nella tre giorni del "Legend" i concorrenti percorreranno un totale di 233.66 chilometri, di cui 73,55 di prove cronometrate.

Cronoscalata Cividale-Castelmonte

Infine, al via della 47ª edizione della cronoscalata Cividale-Castelmonte, che si corre questo fine settimana in Friuli, ci sarà anche il pilota Biella Corse Giancarlo Graziosi, in gara con una Skoda Fabia R5 (gruppo Rally, classe Rally 2) del Ferrari Motor Team.

La gara, ultima prova del Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) Nord, nonchè prova del Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche (CIVSA) e del Campionato Austriaco 2024, si correrà sul consueto percorso di 6.395 chilometri che va da Cividale del Friuli al Santuario di Castelmonte, con dislivello di 408 metri e una pendenza media del 6,4%.