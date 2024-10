Accademia Perosi, a febbraio il lab-concerto che racconta la musica classica.

L’ascolto della musica classica è un’attività che offre numerosi benefici ed è un’esperienza che arricchisce la nostra vita. La musica classica ci permette di entrare in contatto con le emozioni più profonde, di stimolare la nostra mente e di connetterci con la bellezza e l’arte. Inoltre, l’ascolto della musica classica può migliorare la nostra capacità di concentrazione e di apprezzamento estetico. Allegro vivace! è un laboratorio unico nel suo genere che offre un modo facile e piacevole per percorrere la storia della musica in soli 60 minuti. Questo laboratorio/spettacolo è progettato per promuovere l’amore per la musica in modo coinvolgente, offrendo una panoramica sulla musica classica e conducendo i partecipanti nel mondo dei grandi compositori e dei loro capolavori. Un laboratorio concertistico, con lezioni interattive e divertenti che permettono di riconoscere gli stili e le caratteristiche distintive di ogni periodo musicale. Ogni linea del concerto ha un “copione” differente. La proposta didattica di Allegro vivace! intende offrire un potenziamento alla didattica di base proposta dalle scuole con quattro approcci alternativi all’ascolto della musica, pensati appositamente per diverse età e classi.

La Linea Primaria A: “C’era una volta un Re” è un percorso didattico ridotto e semplificato che introduce le note a colori e le famiglie degli strumenti musicali attraverso schede musicali. Questo approccio offre agli allievi un assaggio di concerto, permettendo loro di avvicinarsi alla musica in modo divertente e accessibile.

La Linea Primaria B: “L’isola della musica” invece, guida gli allievi alla comprensione dell’evoluzione del linguaggio musicale delle diverse epoche storiche, partendo dalla Preistoria. Anche in questo caso, vengono fornite schede musicali per conoscere gli strumenti musicali e offrire un assaggio di concerto.

La Linea Secondaria di Primo Grado: “La città di Ut” approfondisce l’evoluzione del linguaggio musicale dalle epoche storiche del Rinascimento al Romanticismo. Questo percorso didattico offre una comprensione più approfondita dei generi musicali, come la musica da camera, la musica lirica e la musica sinfonica.

La Linea Secondaria di Secondo Grado prevede uno spettacolo multidisciplinare che spazia dalla musica alla prosa, passando dalla storia e affrontando i grandi temi sociali.

Lo spettacolo “Lincoln, l’ultimo giorno”, incentrato sull’assassinio del Presidente Americano, è un racconto storico e musicale che approfondisce alcuni eventi della Guerra di Secessione, come la battaglia di Gettysburg, e i temi dell’uguaglianza e dell’emancipazione femminile.

Allegro vivace! è un concerto con un’ampia scelta di brani per permettere ai ragazzi di immergersi nel mondo della musica e di scoprire i grandi capolavori dei compositori di ogni epoca.

Finalità: fornire una panoramica sulla musica classica, attraverso un approccio facile e piacevole

Linea Primarie A - Destinatari: Studenti Primaria (1a, 2a) Date: 10, 11, 12 febbraio 2025 N. studenti per ogni replica: min. 120 max 140 compresi insegnanti e accompagnatori;

Linea Primarie B - Destinatari: Studenti Primaria (3a, 4a, 5a) Date: 10, 11, 12 febbraio 2025 N. di Studenti per ogni replica: min. 120 max 140 compresi insegnanti e/o accompagnatori;

Linea Secondarie di primo grado - Destinatari: Studenti (1a, 2a, 3a media) Date: 13 e 14 febbraio 2025 N. di Studenti: min. 120 max 140 compresi insegnanti e/o accompagnatori;

Linea Secondarie di secondo grado - Destinatari: Studenti (Superiori) Date:13 e 14 febbraio 2025 N. di Studenti: min. 120 max 140 compresi insegnanti e/o accompagnatori.

Date e orari

Primarie A

10 febbraio – ore 9.00, 11 febbraio – ore 9.00 e 10.45, 12 febbraio – ore 14.15;

Primarie B

10 febbraio – ore 10.45 e 14.15, 11 febbraio – ore 14.15, 12 febbraio – ore 14.15;

Secondarie di primo grado

13 febbraio – ore 9.00 e 10.45, 14 febbraio – ore 14.15;

Secondarie di secondo grado

14 febbraio – ore 9.00 e 10.45.

Biglietti: ingresso gratuito per studenti e docenti/accompagnatori.

Un concerto raccontato per percorrere la storia della musica in 1 ora!

Ogni Linea avrà un concerto con un “copione” differente. La proposta didattica fornirà quattro approcci differenti pensati per età e classe. Anche la scelta dei brani sarà differente a seconda delle differenti utenze.

Una fantastica opportunità

Concerto + Mostra (gratuiti)

In concomitanza con il progetto Allegro Vivace! sarà possibile usufruire dell’ingresso combinato Concerto + Mostra nello stesso giorno a Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero. Grazie ad un accordo tra Palazzo Gromo Losa Srl, società strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, e la Fondazione Accademia Perosi, le classi che aderiranno alle proposte didattiche di Allegro Vivace!, avranno la possibilità sia di partecipare gratuitamente al concerto sia, nella medesima giornata, di visitare gratuitamente la mostra “Steve McCurry: Uplands & Icons”.

Oltre 120 scatti delle “Terre Alte” - dal Tibet all’Afghanistan, dalla Mongolia al Giappone - e una selezione di ritratti diventati iconici (tra i quali la famosa “ragazza afghana”). La mostra è organizzata da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Palazzo Gromo Losa Srl e Creation, in collaborazione con Città di Biella.

La mostra di Steve McCurry sarà aperta dal 6 dicembre 2024 al 18 maggio 2025.

Si prega gentilmente di prenotare l’ingresso alla mostra inviando una email a: mccurry.biella@coopculture.it.

L’ingresso alla mostra sarà consentito a gruppi di 60 persone all’ora, che verranno suddivisi in sottogruppi da 30 unità. Ogni sottogruppo potrà includere studenti, insegnanti e accompagnatori, garantendo una gestione più agevole e una fruizione ottimale della mostra.

Iscrizioni entro il 30 novembre 2024 compilando il form: MODULO DI ISCRIZIONE DELLE CLASSI AL PROGETTO ALLEGRO VIVACE 2024 (google.com)

Note

· La prenotazione è da considerare valida al ricevimento della conferma scritta.

· In caso di non esaurimento dei posti disponibili, ci riserviamo di accettare prenotazioni inoltrate anche dopo la data sopra indicata.

· In caso di rinuncia, la disdetta dovrà essere comunicata per iscritto − allo stesso recapito al quale si è inviata la prenotazione − entro 30 giorni dalla data dell’attività prenotata.