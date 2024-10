Matteo Lometti vince la mezza maratona di Cefalù: “Tappa di passaggio, ora testa per Valencia”

Grande prova per Matteo Lometti che, nella giornata odierna, è arrivato primo al traguardo nel Trofeo Maratonina Perla del Tirreno. La manifestazione si è svolta stamattina a Cefalù, dove il portacolori della Brancaleone Asti ha chiuso la gara con un tempo pari ad 1h15'28'', a quasi 3 minuti di vantaggio sui diretti avversari, Haakon Skregelid e Sebastiano Foti.

“È stata una tappa di passaggio – confida il corridore biellese – Ho faticato più del dovuto: è stata una prova impegnativa, con diversi cambi di direzione e un clima contrassegnato dal caldo e da forti folate di vento contrario. Sono soddisfatto del risultato finale. Ora, testa e gambe sono concentrate per la mezza maratona di Valencia, in programma tra 3 settimane. Non vedo l'ora di scendere in pista”.