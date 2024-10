Fondo Edo Tempia presenta "Io Cammino": al via le uscite per i meno esperti.

Comincia venerdì 11 ottobre il ciclo di uscite del progetto “Io cammino” dedicate a chi è meno allenato. Il gruppo parallelo di un’iniziativa ormai storica del Fondo Edo Tempia nasce quest’anno per accontentare le molte persone interessate che però erano frenate dalla durata delle uscite e dalla lunghezza dei percorsi. Per loro si sono messe a disposizione due guide, Giancarlo e Gianni, che condurranno gli appassionati su sentieri più semplici, ma con lo stesso obiettivo di base: fare movimento e, in questo modo, migliorare la propria condizione, facendolo in mezzo alla natura e ai bei panorami che il Biellese sa offrire. Per il Fondo Edo Tempia è una delle tante iniziative che aiutano le persone a rispettare una delle regole del codice europeo contro il cancro: l’attività fisica regolare è una delle buone norme di vita quotidiana che abbassano il rischio di ammalarsi di tumore.

Il gruppo per meno esperti si affianca a quello storico guidato da Rinangela Lanza che prosegue con le sue uscite settimanali.