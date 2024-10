A Masserano, "L'arte e la tecnica dello stucco dal mondo antico ai fasti barocchi "

A Masserano a Palazzo Dei Principi sabato 5 ottobre è in calendario la conferenza "L'arte e la tecnica dello stucco dal mondo antico ai fasti barocchi " a cura di Serena Quagliaroli dell'Università degli Studi di Torino.

E' anche previsto un laboratorio a cura di Eleonora Agostini, Sara Baccini, Beatrice Ferrando, Sofia Giletta, Edi Guerzoni, Virginia Martinelli, Massimo Romeri, Clara Seghesio dell' Università degli Studi di Torino.

È oramai cosa nota che l’Associazione don Vittorino Barale opera per la valorizzazione del patrimonio storico artistico di Masserano. E lo sta facendo non solo attraverso l’apertura del Polo Museale nel corso dei fine settimana, non solo attraverso una serie di eventi che consentono un costante afflusso di pubblico nelle sale del Palazzo dei Principi ma anche attraverso una liason nata con il Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino proprio perché il Palazzo dei Principi Ferrero Fieschi di Masserano può vantare uno dei cicli decorativi a stucco più ricchi e interessanti del Seicento piemontese.

Lo stucco è stato a lungo trascurato, ritenuto secondario e inferiore alla pittura e alla scultura. Tale scarsa considerazione ne ha causato disinteresse e incuria, portando in diversi casi alla completa distruzione di interi apparati decorativi. Ma quella dello stucco è una tecnica antica, che origina nel mondo romano e rifiorisce nel Rinascimento, per raggiungere i suoi esiti più alti in Età barocca.

Fin dallo scorso anno accademico con la Dr.ssa Serena Quagliaroli abbiamo organizzato una serie di visite con studenti e ricercatori che fanno capo al progetto europeo STUDEC – Stucco Decoration Across Europe – che si rinnoveranno anche per questo anno accademico. Proseguendo lungo questo virtuoso percorso, il prossimo sabato 5 ottobre, nella cornice della Sala dello Zodiaco, Serena Quagliaroli illustrerà la millenaria storia di questa raffinata tecnica in compagnia di dottorande e studentesse che insegneranno con dimostrazioni pratiche come si realizza uno stucco sotto la preziosa volta in stucco della Galleria del Palazzo dei Principi.