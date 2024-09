Barazzetto Vandorno, i cittadini chiedono più sicurezza, Olivero: "Valuteremo dove posare altre telecamere"

Nella mattinata di oggi lunedì 30 settembre Roberto Scenna in rappresentanza dei cittadini del Barazzetto Vandorno ha consegnato al sindaco Marzio Olivero a Palazzo Oropa le firme raccolte per chiedere più sicurezza. Gli episodi di furti nel rione non accennano a diminuire e gli abitanti sono preoccupati.

"Alcune telecamere ci sono già - commenta il primo cittadino - . Conosco la situazione e sono d'accordo che si debba porvi un freno. Valuteremo dove intervenire con l'implementazione del sistema per dare maggiore sicurezza ai cittadini".