Barazzetto-Vandorno, Focus quartieri: il Gruppo Volontariato Vincenziano San Bernardo delle Alpi aiuta le persone in difficoltà - Foto archivio newsbiella.it

Al Barazzetto c’è il Gruppo Gruppo Volontariato Vincenziano San Bernardo delle Alpi, un’associazione di 10 volontarie che aiuta le persone in difficoltà, sia per solitudine che per questioni economiche, raccogliendo i doni che arrivano dalle parrocchie di Barazzetto, Vandorno, e anche Oremo, e portando pacchi-viveri ed umanità a casa di queste persone.

Ci racconta il Gruppo Gruppo Volontariato Vincenziano San Bernardo delle Alpi, Lella Lagostina.