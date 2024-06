Barazzetto-Vandorno, Focus quartieri: Nicoletta Favero: “Venite a vivere al Barazzetto”

“Venite a vivere al Barazzetto: qui si sta bene tra natura e tranquillità”.

Questo l’invito di Nicoletta Favero, ex Senatrice della Repubblica ed ex Assessore del Comune di Biella, che è cresciuta nel quartiere, dove è andata a scuola e ha insegnato come maestra.

“Tra tutte le cariche che ho avuto quella che preferisco è cittadina del Barazzetto” sottolinea Nicoletta Favero, che ricorda i cambiamenti del Barazzetto, da luogo di vigne e cascine, tanto che la gente veniva da Biella a prendere il latte, a quartiere soltanto residenziale, dove il punto di forza sono le associazioni.