Biella, momenti di tensione per un uomo a terra in via Lamarmora: portato in Questura dalla Polizia (foto di repertorio)

Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi, 14 aprile, in via Lamarmora, a Biella, davanti ai Giardini Zumaglini. Le notizie sono ancora frammentarie ma stando alle prime ricostruzioni, effettuate dalle forze dell'ordine, si sarebbe verificata una lite piuttosto accesa per una bicicletta.

A rimanere coinvolte tre persone in una discussione che sarebbe potuta degenerare se non fosse stato per l'intervento della Polizia che, in quel momento, stava transitando nella zona. Nel corso degli accertamenti, uno dei tre avrebbe inscenato un malore buttandosi a terra e ferendosi. Non solo: avrebbe accusato gli agenti di averlo aggredito ma le sue parole sarebbero state smentite dalle immagini delle telecamere presenti nella zona. Presenti anche i Carabinieri.

Una volta calmati gli animi, lo stesso è stato prima accompagnato in ospedale e successivamente in Questura per gli accertamenti di rito. Le indagini sono in corso per stabilire se si è trattato solo di un litigio o qualcosa di più.