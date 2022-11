Biella, Barazzetto: Anziana infortunata in casa soccorsa e condotta in Ospedale

Anziana infortunata in casa soccorsa e condotta in Ospedale

Intorno alle 18 di oggi, 4 novembre, i soccorsi sono celermente intervenuti per aiutare una signora anziana che, caduta in casa e infortunata, aveva necessita di essere immediatamente trasportata all'Ospedale. I Vigili del Fuoco sono entrati nell'alloggio attraverso una finestra e consentito l'accesso ai sanitari del 118 per le prime cure e il trasporto in Ospedale della signora. Gli agenti della Polizia Locale erano presenti sul posto per monitorare la viabilità durante le operazioni dei Vigili del Fuoco e collaborare con i soccorritori.