È in fase di accertamento la dinamica dell'investimento avvenuto intorno alle 8.40 di oggi, 26 settembre, in via Carlo Fecia di Cossato, a Biella, in prossimità della rotonda. A rimanere ferita una donna di circa 64 anni, travolta da un'auto.

La stessa è stata assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata al Pronto Soccorso in codice giallo per le cure del caso. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi.