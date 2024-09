Biella, ci risiamo: un'altra persona investita da un'auto (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Non sono ancora note le condizioni di salute della persona che, nella mattinata di oggi, 27 settembre, è stata investita da un'auto. È successo in via Ivrea, a Biella.

Sul posto i sanitari del 118 per la prima assistenza al malcapitato, poi condotto al Pronto Soccorso per le cure del caso. Presenti anche gli agenti della Polizia per gli accertamenti di rito.

Un analogo episodio era avvenuto nella mattinata di ieri, in via Carlo Fecia di Cossato, a Biella, dove una donna di circa 64 anni era stata travolta da un mezzo.